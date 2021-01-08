Новый клип The Weeknd просмотрели почти 20 млн раз за двое суток
Елена Арнольдова
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Новый клип канадского исполнителя The Weeknd на песню Save your tears набрал 20 миллионов просмотров на YouTube за двое суток после публикации.
Лицо The Weeknd в клипе искажено, как и в нескольких предыдущих музыкальных роликах.
Другие герои клипа скрывают лица за масками, однако одна из актрис сидит с открытым лицом. По мнению поклонников The Weeknd, она похожа на его экс-подругу Селену Гомес, с которой певец встречался в 2017 году после разрыва с моделью Беллой Хадид.
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