Новый клип The Weeknd просмотрели почти 20 млн раз за двое суток

Новый клип канадского исполнителя The Weeknd на песню Save your tears набрал 20 миллионов просмотров на YouTube за двое суток после публикации.

Лицо The Weeknd в клипе искажено, как и в нескольких предыдущих музыкальных роликах.

Другие герои клипа скрывают лица за масками, однако одна из актрис сидит с открытым лицом. По мнению поклонников The Weeknd, она похожа на его экс-подругу Селену Гомес, с которой певец встречался в 2017 году после разрыва с моделью Беллой Хадид.

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