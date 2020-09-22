Возобновлены съемки третьих «Фантастических тварей»
Александра Лисица
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Актер Эдди Редмэйн в беседе с CinemaBlend рассказал, что возобновились съемки третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают».
По словам Редмэйна, съемки проходят в новом формате и по новым правилам. «Нам регулярно делают тесты и мы носим маски», — сказал артист.
Мировая премьера фильма запланирована на ноябрь 2021 года.
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