Возобновлены съемки третьих «Фантастических тварей»

Актер Эдди Редмэйн в беседе с CinemaBlend рассказал, что возобновились съемки третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают».

По словам Редмэйна, съемки проходят в новом формате и по новым правилам. «Нам регулярно делают тесты и мы носим маски», — сказал артист.

Мировая премьера фильма запланирована на ноябрь 2021 года.

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