Потерпевшие по делу Ефремова подали к актеру иск на 1 млн рублей

Трое потерпевших по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым подали к нему иск о компенсации морального ущерба размером в один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подавшими иск стали вдова, брат, а также младший сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова.

Представитель семьи Александр Добровинский зачитал в суде текст обращения пострадавшей стороны, в котором члены семьи заявляют, что Ефремов «опорочил только себя».

«Прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 млн рублей», — прочитал представитель.

Крупная авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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