Запашный перенес операцию на позвоночнике

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Отмечается, что дрессировщик чувствует себя хорошо.

Уточняется, что в ходе операции, которая длилась два часа, ему удалили две грыжи на двух этажах позвоночника.

«Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах. завтра мне разрешат встать», — написал Запашный.

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