Экстренно прооперирован Сергей Соловьев

Режиссер «Ассы» Сергей Соловьев экстренно прооперирован в Москве, сообщает Mash

Соловьев был госпитализирован с сильной болью в левой голени. В больнице медики диагностировали у кинорежиссера инфильтрат нижних конечностей — скопление в тканях клеточных элементов с примесью крови и лимфы.

После успешной операции режиссер находится в реанимации.

Также известно, что 75-летний Сергей Соловьев страдает от сахарного диабета.

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