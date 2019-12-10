Умер народный артист России Олег Талыпин

В возрасте 90 лет скончался российский народный артист Олег Талыпин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госконсерваторию им. Римского-Корсакова Санкт-Петербурга.

Уточняется, что артист умер во вторник, 10 декабря. Причины смерти артиста не раскрываются.

Известно, что Талыпин преподавал в консерватории с 1981 года. Он был профессором кафедры деревянных духовых инструментов. Также он выступал в Ленинградской филармонии и в Мариинском театре.

В консерватории добавили, что данных о месте и времени прощания пока нет.