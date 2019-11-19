Госпитализирован Игорь Верник

Актер Игорь Верник госпитализирован в одну из московских клиник, передает Telegram-канал 112.

Утверждается, что в больницу 56-летний телеведущий приехал сам. Он пожаловался врачам на боли в желудке. У артиста диагностирован острый панкреатит.

8 ноября Игорь Верник уже обращался за помощью к медикам. Тогда Верника срочно госпитализировали с репетиции в Московском художественном театре им. А. П. Чехова.

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