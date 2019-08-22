Мария Шукшина опровергла слухи о сердечном приступе матери

Российская актриса Мария Шукшина опровергла сообщения о сердечном приступе матери российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом она написала в своем инстаграме.

По словам женщины, с Федосеевой-Шукшиной все в порядке, а заявления о приступе всего лишь слухи.

«Я всегда рядом с мамой, все живы и здоровы, чего и всем желаем!», — пояснила Мария Шукшина.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Федосеевой-Шукшиной случился сердечный приступ.