Российский телеканал убрал из фильма «долбаных украинцев»

Российский телеканал СТС отредактировал озвучку криминального боевика «Ограбление по-итальянски» и убрал из нее фразу про украинцев. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как отмечается, в англоязычной версии фильма герой Skinny Pete в исполнении Гаутти заявляет, что, если он что-то и знает, так это то, нельзя идти против матери-природы, тещи и «долбаных украинцев». В озвучке телеканала эта фраза изменена: «Я уяснил давно — нельзя переть против природы, против тещи».

Уточняется, что лента была показана в эфире 16 июля.

Ранее сообщалось, что гей-сцены вырезали из российской версии фильма об Элтоне Джоне.