Пушков назвал обстрел украинского телеканала вопиющим случаем

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Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал в твиттере на обстрел украинского телеканала «112 Украина».

По его словам, атака на здание телеканала Украины является вопиющим случаем.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время проходящей в Лондоне глобальной конференции по свободе СМИ.

Пушков отметил, что участники данного мероприятия, несмотря на его тематику, не стали обсуждать нападение на телеканал.

Он также выразил уверенность, что глава британского МИДа Джереми Хант и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд никак не прокомментируют этот инцидент.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных обстреляли здание украинского телеканала. В результате инцидента, был поврежден фасад здания, никто не пострадал.

Кроме того, расстрел из гранатомета квалифицировали как теракт.