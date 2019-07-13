Видео обстрела украинского телеканала появилось в Сети

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В Интернете появилось видео обстрелянного в ночь на 13 июля телеканала «112 Украина».

Опубликованный ролик представляет собой запись с камер видеонаблюдения, установленных на здании.

На фрагменте видно, как граната попала в стену редакции «112 Украины».

Правоохранительные органы заявили, что в результате нападения на телеканал никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского назвали вдохновителем обстрела украинского телеканала.