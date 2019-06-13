Подруга впавшей в кому звезды MTV требует прекратить хоронить живых

Подруга телеведущего MTV Михаила Рольника, впавшего в кому, потребовала проявить уважение к его состоянию.

Она разместила у себя в соцсетях фото Рольника в больничной палате и потребовала «перестать хоронить живых».

Девушка напомнила, что происходящее - не ток-шоу.

Она пояснила, что у мужчины отказали почки, по предварительным данным, из-за отравления паленым алкоголем.

Ранее сообщалось, что ведущий программ «Shit-парад» на российском MTV Михаил Рольник впал в кому.