Умер Нильда Фернандес
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандес скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает La Vanguardia.
По данным издания, певец умер в своем доме на юге Франции.
Как отмечается, причиной смерти Фернандеса стала сердечная недостаточность.
При этом представители шансонье подтвердили эту информацию.
Нильда Фернандес родился 27 октября 1957 года в Барселоне. За свою карьеру он выпустил 15 дисков со своими композициями. Фернандес наиболее известен благодаря песне «Madrid, Madrid».