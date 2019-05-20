Умер Нильда Фернандес

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандес скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным издания, певец умер в своем доме на юге Франции.

Как отмечается, причиной смерти Фернандеса стала сердечная недостаточность.

При этом представители шансонье подтвердили эту информацию.

Нильда Фернандес родился 27 октября 1957 года в Барселоне. За свою карьеру он выпустил 15 дисков со своими композициями. Фернандес наиболее известен благодаря песне «Madrid, Madrid».