«Детектив Пикачу» возглавил российский прокат

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Игровой фильм «Детектив Пикачу» по франшизе «Покемон» возглавил российский прокат по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, картина собрала 252,5 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.

Как отмечается, второе место занял боевик «Джон Уик 3», который собрал за выходные 250 млн рублей.

При этом тройку лидеров замыкает картина «Отпетые мошенницы», которая собрала 79,5 млн рублей за выходные.

Ранее сообщалось, что «Джон Уик 3» свергнул «Мстителей».