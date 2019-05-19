«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Вышедшая на большие экраны третья часть «Джона Уика» собрала за первых выходные около $57 млн и сместила «Мстителей» с пьедестала кассовых победителей. Об этом пишет The Associated Press.

Как отмечается, фильм «Джон Уик 3», в котором главную роль сыграл известный актер Киану Ривз, превзошел все ожидания по сборам.

Аудитория этого фильма растет в геометрической прогрессии, отмечает издание.

«Мстители. Финал» опустились на второе место, собрав за выходные $29,4 млн.

Ранее сообщалось, что опубликованы постеры с героями нового «Джона Уика».

Режиссером киноленты выступил Чад Стахелски.