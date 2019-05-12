Успенская оценила слухи о попытке давления семьи Алсу на создателей «Голоса»

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Певица Любовь Успенская прокомментировала информацию о засекречивании итогов проверки шоу «Голос. Дети», на котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Об этом сообщает «Инфореактор».

«Это чистый фейк. Я не делаю выводы о таланте девочки Алсу, я знаю о ее творчестве от самой Алсу», — сказала Успенская.

По ее словам, дочь Алсу очень талантливый человек.

Она также добавила, что народ «очень озлоблен, не хочет ничего делать».

Ранее сообщалось, что Первый канал прокомментировал «требование» семьи Алсу засекретить проверку «Голоса».