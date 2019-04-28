Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч

Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг. Об этом сообщает УНН со ссылкой ответ Госкомтелерадио.

Как отмечается, в этот период было составлено восемь административных протоколов за данное нарушение. Незаконно ввезенная продукция была изъята из обращения, добавили в ведомстве.

Кроме того, Госкомтелерадио приостановило на три года выдачу разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, выпускающих печатную продукцию «антиукраинского содержания», а также остановило на срок применения санкций действие 11 894 уже выданных разрешений.

Ранее сообщалось, что Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз 10 книг российских издательств.