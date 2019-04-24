Бен Аффлек снимет фильм о секретном подразделении армии США

Бен Аффлек получил кресло режиссера в новом проекте Universal Pictures. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, фильм Ghost Army расскажет о секретном подразделении армии США, которое действовало в последние годы Второй мировой войны.

Как отмечается, сценарий картины будет основан на одноименном документальном фильме 2013 года.

При этом Аффлек также сыграет одну из ролей в фильме.

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