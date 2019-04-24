Леонардо Ди Каприо может сыграть в новом фильме Гильермо дель Торо

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Актер Леонардо Ди Каприо ведет переговоры со студией Fox Searchlight об участии в съемках фильма «Аллея кошмаров» от режиссера Гильермо дель Торо. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, сценарий картины написан дель Торо и Кимом Морганом.

Как отмечается, продюсером «Аллеи кошмаров» выступил Дж. Майлз Дэйл.

При этом новый проект дель Торо станет перезапуском фильма 1947 года «Аллея кошмаров».

Ранее сообщалось, что Дель Торо показал трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте».