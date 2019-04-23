«Рыжий» из «Иванушек» внес ясность в слухи о разводе с женой

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что они с супругой Марией решили взять паузу в отношениях. Об этом он написал на своей странице в инстраграме.

По его словам, 16 лет их совместной жизни были «увлекательнейшими», однако в настоящее время они решили «пожить отдельно , разобраться каждый в себе и своем внутренним Я».

«Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью!» — написал Григорьев-Апполонов.

Он также обратился к поклонникам с просьбой уважать их личную жизнь и совместное решение.

Ранее СМИ сообщили, что жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту.