«Это часть моей жизни»: Бен Аффлек откровенно рассказал о проблеме с алкоголем

Американский актер Бен Аффлек прокомментировал проблемы с алкоголем. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актер рассказывал о работе над фильмом «Тройная граница» и высказался о своих проблемах с алкоголем. По его словам, его не беспокоят разговоры об алкоголизме и алкогольной зависимости.

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«Это часть моей жизни. Это что-то, с чем я справляюсь», — сказал Аффлек.

Он добавил, что это не часть его личности, но что-то, над чем нужно работать. Актер признал, что у него есть проблема с алкоголем, он ей занимается и гордится этим.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер «Тройной границы» с вылечившимся от алкоголизма Беном Аффлеком.