Зеленский пообещал отдавать процент от похищенного за донос на коррупционера

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах он намерен ввести в стране закон, который предполагает вознаграждение в виде процента от возвращенных в бюджет денег от доноса на коррупционера. Слова кандидата передает агентство «Украинские новости».

По его словам, у него появилась такая идея после разговора с «американскими экспертами». Они рассказали ему, что в США президент Авраам Линкольн подписал в 1863 году закон, который предполагал, что человек, который доложил властям о коррупционере, получал процент от того, что последний похитил.

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Зеленский добавил, что он и его команда только начинают политический путь и «не разбираются в схемах и дерибанах», однако заверил, что намерен построить «страну мечты».

Ранее Зеленский называл условия переговоров с Россией.