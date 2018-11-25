Спектакль с Этушем отменен из-за его болезни

Спектакль «Бенефис» с народным артистом СССР Владимиром Этушем в театре имени Вахтангова вечером 25 ноября был заменен другой постановкой, передает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Как отмечается, о замене спектакля творческим вечером ранее в социальных сетях сообщили зрители.

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«Человек заболел, ему 96 лет — возраст серьезный. Сейчас я к нему поеду. Спектакль был заменен, о замене спектакля было объявлено в 17.00», — сказал Крок.

Владимир Этуш — народный артист СССР, советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, с 2003 года является художественным руководителем Театрального института имени Щукина.

Летом 2018 года Этуш почувствовал себя плохо в Италии и по возвращении в Москву был помещен в одну из столичных клиник. В больнице он находился в стабильном состоянии и принимал гостей. После выписки он отправился в санаторий.