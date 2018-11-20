Глеб Самойлов нашел причину распада «Агаты Кристи» в любовном треугольнике

Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов на пресс-конференции НСН назвал причину распада группы.

По словам Глеба, он и его брат и коллега по группе Вадим Самойлов полюбили одну девушку. «Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали все это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду «Агаты Кристи», — поделился рок-музыкант.

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Также он рассказал, что отказался от практики сидения на стуле на сцене во время концертов из-за приступов клаустрофобии.

Ранее Вадим Самойлов выдвинул свою версию по поводу причин распада «Агаты Кристи».