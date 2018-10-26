На MSNBC предположили, что Россия послала бомбы Обаме, Клинтонам и CNN

Ведущий американского телеканала MSNBC Чак Тодд предположил, что за отправкой взрывных устройств политикам в США могла стоять Россия. Об этом сообщает Mediaite.

Тодд высказал свое предположение в ходе обсуждения того, как ситуация с отправкой бомб разделила общество в стране.

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«Я боюсь, что это тоже может быть какая-то российская операция... В некотором смысле, мы не можем исключать какие-либо [варианты]. (Россия) пытается нас (американское общество) разделить», — заявил ведущий телеканала.

За последние несколько дней посылки с взрывными устройствами получили бывший президент США Барак Обама, чета Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Кроме того, из-за пакет с одной из бомб эвакуировали офис CNN в Нью-Йорке.

Ранее в ФБР раскрыли подробности о подозрительных посылках.