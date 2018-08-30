Стали известны дата и место прощания с Кобзоном

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Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что церемония прощания с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном запланирована на 2 сентября и пройдет в колонном заел Дома Союзов, передает агентство городских новостей «Москва».

«Прощание пройдет в Колонном зале, после этого его похоронят на Востряковском кладбище 2 сентября», — сообщил Немерюк.

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Ранее сообщалось, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил свои соболезнования родным и близким народного артиста СССР и героя ДНР Иосифа Кобзона.

27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.