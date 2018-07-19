Земфира высмеяла Монеточку

На странице певицы Земфиры «ВКонтакте» появился пост с критикой поп-исполнительниц Гречки и Монеточки.

«Гречка — очень плохо», — отметила Земфира, добавив, что у девушки «ужасные голос и внешность». «Петь не умеет , тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала певица.

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Тексты Монеточки, наоборот, кажутся Земфире отличными, к ее внешности рок-звезда тоже претензий не имеет. «Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь —пример: Жанна Агузарова», — поделилась она.

В финале обращения Земфира пожелала обеим певицам удачи. В комментариях поклонники певицы предположили, что ее аккаунт был взломан, поскольку вслед за постом с критикой на странице Земфиры появился следующий — с предложением задавать вопросы, на которые она якобы ответит 20 июля.