Богомолов: со мной у МХТ не связано никаких планов

Театральный режиссер Константин Богомолов прервал молчание после появления сообщений о своем уходе из Московского художественного театра им. Чехова (МХТ).

Как написал Богомолов у себя в фейсбуке, его контракт с театром заканчивается летом и ранее продлевался покойным худруком Олегом Табаковым «по взаимной любви и необходимости». Продлится контракт теперь, после смерти Табакова, Богомолов с новым худруком Сергеем Женовачем не обсуждал. «Дело нового художественного руководителя подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего», — заметил режиссер.

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Константин Богомолов подтвердил, что новых его постановок в МХТ ждать не стоит. «Мне действительно было сообщено ,что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов», — констатировал он, пообещав, что идущие спектакли останутся под его присмотром и не подвергнутся «вымыванию».

Ранее в МХТ прокомментировали сообщения СМИ об уходе режиссера Константина Богомолова.

Богомолов пришел в МХТ в 2012 году, здесь он поставил спектакли «Идеальный муж», «Карамазовы», «Юбилей ювелира», «Три сестры». Активно сотрудничал с худруком Олегом Табаковым. Табаков скончался 12 марта, и театр возглавил режиссер Сергей Женовач.