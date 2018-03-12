Успенский и Калягин выразили соболезнования в связи со смертью Табакова

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Писатель Эдуард Успенский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это очень печальный факт, я не знаю, может ли что-то найтись печальнее этого особенно сейчас», — заявил Успенский.

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По его словам, Табаков был высочайшим авторитетом, всегда мог высказать свое соображение.

Со своей стороны, председатель Союза театральных деятелей России, актер и режиссер Александр Калягин заявил, что «ушел великого масштаба актер, великая личность, выдающийся, потрясающий актер».

Калягин также выразил уверенность, что Табакова будут помнить всегда.

Ранее сообщалось, что МХТ им. Чехова в связи с кончиной Табакова отменил все спектакли.