4 гардеробных и массажный кабинет: стало известно, как живут Петросян и Брухунова

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова владеют просторной квартирой в центре Москвы с четырьмя гардеробными. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов», публикуя план апартаментов.

Согласно схеме, площадь жилья составляет 229,3 кв.м. В квартире есть постирочная, массажный кабинет, несколько гостевых комнат и большая лоджия.

Как сообщает издание «7Дней.ru», жилье «уже давно» записано на Татьяну Брухунову. Инсайдеры также уверяют, что звездная пара не живет вместе в апартаментах — юморист поселился в квартире по соседству на том же этаже.

Петросян с 2019 года состоит в браке со своей помощницей Брухуновой. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По его словам, многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

Недавно Брухунова рассказала подписчикам, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. Брухунова заверила, что отказалась от поездок в «агрессивную Европу».

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