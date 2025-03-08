Жена Евгения Петросяна рассказала о его госпитализации

Жена Петросяна Брухунова опровергла сообщения о том, что юморист в реанимации

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о его госпитализации. Новое видео она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Брухунова опровергла сообщения о том, что 79-летний народный артист РСФСР находится в реанимации в критическом состоянии.

«Если вы что-то где-то узнали, это не значит, что можно обрывать телефоны», — сказала она.

Сейчас, по словам Брухуновой, артист действительно находится в больнице, но «в штатном режиме».

О том, что Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением и находится в реанимации, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Telegram-канал Mash уточнял, что «медики проводят противошоковую терапию», артист потерял много крови, но, несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. Ему якобы оказали всю необходимую помощь и уже перевели из реанимации в стационар, где он находится в палате под присмотром врачей.

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