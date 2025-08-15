На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве закрыли дело о долге за раздел имущества Петросяна и Степаненко

Суд в Москве закрыл дело о долге за раздел имущества Петросяна и Степаненко
close
Алексей Ладыгин/РИА «Новости»

Хамовнический суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании 582 тыс. рублей за экспертизу, которая была проведена в ходе раздела имущества бывших супругов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его данным, защита юмористки предоставила документ, который подтвердил оплату.

Судебные расходы у артистов возникли после того, как в ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова» при Минюсте РФ были проведены две экспертизы. Первая обошлась в 7,5 млн рублей, ее они оплатили поровну. Вторая стоила более 1,1 млн рублей, половину суммы перевел Петросян. Остаток в размере 582 тыс. рублей поступил позже, в связи с чем дело было закрыто.

В конце июля сообщалось, что Министерство юстиции Российской Федерации требует 582 тыс. рублей по делу о разделе имущества супругов при разводе. Поводом стало то, что пара не рассчиталась за экспертизу по оценке имущества — квартир, домов, антиквариата, книг, машин и прочего. Список ценностей занял около 1000 страниц, имущество бывшие супруги разделили поровну.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. В декабре 2019-го юморист женился на Татьяне Брухуновой. Ему было тогда 74 года, молодой жене — 30. В браке за это время родилось двое детей.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко завершила карьеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами