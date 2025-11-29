80‑летний Петросян о жестком графике: «Остановка — это конец»

Народный артист России Евгений Петросян в свежем посте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о своем плотном графике работы.

Петросян описал свой типичный рабочий ритм: непрерывная череда репетиций, концертов, а затем — снова репетиции. Юморист отметил, что 3 и 4 декабря состоятся съемки новых выпусков программы «Петросян‑шоу».

«Наше дело такое — мы никогда не останавливаемся. Остановка для нас — это [конец]. Мы как спортсмены — нужно поддерживать (причем ежедневно) актерскую форму. И авторов-юмористов это тоже касается», — заявил 80-летний телеведущий.

По словам Петросяна, он продолжает работать ради радости людей, которой «так не хватает в жизни». Комик назвал свою профессию хорошей, а также призвал не смотреть его работы тем, кому он несимпатичен.

Петросян с 2019 года состоит в браке с блогершей Татьяной Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

