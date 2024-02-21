«Упал, гипс»: Петросян рассказал о самочувствии после выписки из больницы

Комик Евгений Петросян рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы. Видео с обращением к поклонникам он опубликовал в своем Telegram-канале.

«И действительно: споткнулся, упал, гипс. Ничего нового. Гололед у нас нынче, что делать. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно», — пошутил он.

Сейчас, рассказал Петросян, поврежденная рука уже заживает, и 2 марта Петросян уже надеется выйти к зрителям в сольном концерте.

12 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц. По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве.

15 февраля Петросян опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации. Он рассказал, что находится на плановой проверке.

Ранее продюсер предсказал аншлаги Андрею Губину после решения певца вернуться на сцену.