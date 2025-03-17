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Адвокат дочери Петросяна о суде с юмористом: «Он не хочет с ней общаться»

Адвокат Мария Бродская: Евгений Петросян не хочет общаться со своей дочерью
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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Адвокат дочери Евгения Петросяна Викторины Мария Бродская заявила в эфире программы «Ты не поверишь!», что родственники находятся в напряженных отношениях друг с другом.

«В прошлый раз Евгений Ваганович приходил на беседу, которая у нас не состоялась. Как я поняла, он не хочет с ней [дочерью] общаться», — сообщила защитница.

Бродская уточнила, что Викторина исправно оплачивала коммунальные платежи за квартиру, из-за которой судится с отцом. У нее в недвижимости остались личные вещи. Адвокат не пояснила, что стало причиной судебного разбирательства между родственниками.

«Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой работает. Собственности на территории РФ у нее никакой нет», — отметила Бродская.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. По данным СМИ, дочь артистов на протяжении долгого времени проживала в США, где занималась бизнесом.

2 декабря 2024 года стало известно, что Петросян потребовал признать Викторину утратившей право пользования его московской квартирой. Тогда Хамовнический районный суд вернул иск юмористу, поскольку, как утверждали СМИ, он неправильно написал имя дочери.

В конце января 2025 года сообщалось, что Петросян подал новый иск против дочери, исправив ошибки предыдущего заявления.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян временно отказался от частных выступлений.

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