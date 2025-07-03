«Муж знает все мои хотелки». Как живут Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова — частые герои новостной хроники. Но не потому, что они регулярно появляются на светских мероприятиях или оказываются в центре скандалов: общественность будоражит разница в возрасте пары, составляющая 44 года, и необычная — или, напротив, банальная — история их отношений. Как живут Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — в материале «Газеты.Ru».

Когда поженились Татьяна Брухунова и Евгений Петросян

Уроженка Тулы Татьяна Брухунова познакомилась с Евгением Петросяном в середине нулевых. Тогда студентка Московского университета культуры и искусств стала помощницей директора Театра эстрадных миниатюр Петросяна. Впоследствии директора не стало, и основатель театра попросил Татьяну Брухунову занять его место. На этой должности она остается до сих пор.

Как в 2018 году рассказывала Татьяна Брухунова на шоу «Эксклюзив», она обратила внимание, что брак Евгения Петросяна с Еленой Степаненко на тот момент изжил себя.

«Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения, но брака — нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту — нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий», — объясняла Брухунова. И добавляла, что Елена Степаненко поначалу помогала девушке, но со временем начала относиться к сближению мужа с Брухуновой неодобрительно. «Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться», — заявила она.

По словам Брухуновой, она не была причиной расставания Петросяна и Степаненко, хотя отношения завязались еще до их развода .

«Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так. Если бы все было хорошо, он бы не ушел... Это не вспышка, как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня. Он занимает огромное место в моем сердце, и жизнь без него я уже не мыслю», — отметила Брухунова.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. В декабре 2019-го юморист женился на Татьяне Брухуновой. Ему было тогда 74 года, молодой жене — 30 .

close Татьяна Брухунова и Евгений Петросян bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дети Евгения Петросяна

Старшая дочь Евгения Петросяна Викторина (она родилась в браке с балериной Беллой Кригер), которой в 2018 году было 50 лет, была категорически против развода отца с Еленой Степаненко и женитьбы на Брухуновой. После его последней, пятой по счету свадьбы она перестала общаться с Петросяном. Тот же через суд выписал ее из московской квартиры площадью в 34 квадратных метра на Ростовской набережной в престижных Хамовниках.

В браке с Татьяной Брухуновой у Евгения Петросяна родились еще двое детей: сын Ваган появился на свет в 2020-м, его сестра Матильда — в 2023-м .

«Факт есть факт. Который дал две новые жизни. И я надеюсь, что они будут очень талантливыми людьми», — так говорил о своем браке Евгений Петросян в передаче Романа Костомарова «По душам».

Юморист добавлял, что его сын, вероятно, будет заниматься наукой, но при этом он — «театральный человек».

«Удивительно, ему даже не надо было объяснять, как вести себя в театре. Он сидит, внимательно слушает. Смеется там, где надо смеяться. Всегда. Оценивает все полутона. Аплодирует. Может сделать сверстникам замечание: в театре себя так не ведут, надо вести себя тихо», — рассказывал артист.

close Евгений Петросян с сыном bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Ошибки молодости» Евгения Петросяна

В беседе с Костомаровым Петросян признался, что в пятом браке «исправляет ошибки молодости», посвящая себя семье.

«Я не придавал основополагающего значения семье. Я считал, что семья должна помогать в главном деле. Так у стариков было. Жены всегда помогали. И все приводные ремни семья должна обеспечивать — бытовые стороны, эмоциональные стороны, это все на семье. А артист должен принадлежать зрителю. Я понимаю, что это искаженно, на это не надо ориентироваться всем. Но вот так у меня было», — объяснял он.

Теперь же, по словам Петросяна, он делает то, что «необходимо окружающим, а не себе» — и не успевает контролировать свое здоровье. Хотя и «борется со старостью» и три раза в неделю ходит на тренировки.

И действительно, в соцсетях его молодая жена нередко хвастается заботой мужа. Например, в конце мая этого года, вернувшись после шестидневной поездки в Шанхай, она выложила в соцсети фотографию букета цветов и игрушки лабубу, которую купил Брухуновой Петросян, остававшийся в Москве вместе с детьми.

«Приехала домой, а тут вон оно что — ситуация, когда муж знает все твои хотелки — так же, как и ты», — написала Брухунова.

close Татьяна Брухунова bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Где отдыхают Петросян и Брухунова

Путешествует Татьяна Брухунова часто — и в одиночестве, и с детьми, и вдвоем с мужем. В январе этого года она опубликовала фотографии с виллы на Мальдивах, в том числе похвасталась чашкой кофе и кусочками дубайского шоколада.

«Минувшие два месяца были очень сложными. Я сплю по 2–4 часа. Работы тьма», — писала она в соцсетях и добавляла, что поездку на Мальдивы «загадала» на Новый год. Предполагается, что на островах она была с мужем, но без детей.

В конце февраля Татьяна Брухунова отправилась в отпуск уже без семьи — на этот раз она выбрала Байкал. О «путешествии мечты» она вновь отчитывалась в соцсетях: публика узнала, что супруга Евгения Петросяна побывала на острове Ольхон, поднялась на гору Шаманку и ела строганину на льду.

В конце марта этого года мать семейства побывала с детьми в Санкт-Петербурге. В мае, в одиночестве, — в Китае.

close Татьяна Брухунова в Китае bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

За что критикуют Татьяну Брухунову

Молодую жену Евгения Петросяна в шоу-бизнесе недолюбливают. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом News.Ru недавно прямо заявил, что многие отвернулись от юмориста после его свадьбы.

«За 10 лет, что Татьяна является директором Петросяна, она убрала от него всех хороших людей, рассорилась со всеми сама и его рассорила. Из-за Брухуновой от Петросяна отвернулось много коллег и, в частности, деловых партнеров. Она сама поставила себя на место лидера, который теперь контролирует все», — сказал он.

Впрочем, по словам Дворцова, самого артиста все устраивает. «С Евгением Вагановичем она такая лиса. Покладистая, на все готовая. Тактичная и очень милая. Петросяну уже восьмой десяток лет. Он хочет мира, спокойствия, уюта, заботливую молодую жену рядом. Брухунова ему это все дает», — отметил он.

Насмешки в сети часто вызывают и наряды Татьяны Брухуновой — косынки, чепчики и шляпки в виде чалмы, старомодные платья и пиджаки в стиле Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». Критика, однако, дает Татьяне Брухуновой возможность лишний раз напомнить публике, как ее любит муж.

«Мне очень повезло. Выйдя замуж, я получила не только опору, но и человека, который всегда на моей стороне, я для него красивая всегда. Вот он придет вечером домой, я могу в трениках ходить, с гулькой на голове, а он мне говорит: «Такая ты сегодня красавица», — заявила она в подкасте Юлии Болдыревой.

close Татьяна Брухунова bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На любую критику она отвечает, что это ее не волнует. Недавно Татьяна Брухунова призвала девушек не носить поддельные сумки Birkin, поскольку это «срамота». А на последовавший за этим выпад Кати Гордон, заявившей, что лично у нее нет дедушки, который «отвалил ей денег», Брухунова отреагировала видеороликом.

«Получила какое-то колоссальное количество сообщений, почему-то вы мне сочувствуете. Я так поняла, что опять кто-то по мне проехался, кто-то меня полирнул, видимо, в каких-то соцсетях, в каких-то публикациях, не знаю. Ребятушки, честно говоря, это меня никак не беспокоит. Я в Петербурге, прекрасная погода, со мной дети, что еще нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливой?» — сказала Брухунова.