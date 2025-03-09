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Юмориста Петросяна выписали из больницы

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы
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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчина пробыл в Боткинской больнице двое суток. За это время врачи стабилизировали состояние Петросяна и оперировали пациента. Покинул больничное учреждение комик в 17:00. Уже 10 марта Петросян может провести концерт в Серпухове.

До этого жена Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения о том, что юморист в реанимации.

О том, что Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением и находится в реанимации, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Telegram-канал Mash уточнял, что «медики проводят противошоковую терапию», артист потерял много крови, но, несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. Ему якобы оказали всю необходимую помощь и уже перевели из реанимации в стационар, где он находится в палате под присмотром врачей.

Ранее Евгений Петросян обратился к женщинам на фоне сообщений о госпитализации.

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