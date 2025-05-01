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Петросян резко ответил на вопрос о выписке дочери из квартиры

Комик Петросян вышел из себя, отказавшись говорить о выписке дочери из квартиры
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Telegram-канал Петросян Live

Народный артист РСФСР Евгений Петросян резко ответил на вопрос о скандале с выпиской его дочери Викторины из квартиры. Артиста цитирует kp.ru.

«Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!» — вышел из себя он, отказавшись комментировать происходящее.

2 декабря 2024 года стало известно, что Петросян потребовал признать Викторину утратившей право пользования его московской квартирой. Тогда Хамовнический районный суд вернул иск юмористу, поскольку, как утверждали СМИ, он неправильно написал имя дочери.

В конце января 2025 года сообщалось, что Петросян подал новый иск против дочери, исправив ошибки предыдущего заявления.

29 апреля Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск юмориста Евгения Петросяна к своей дочери. Женщину выпишут из квартиры в ближайшее время.

Викторина Петросянц родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. Сама она узнала от выписке из СМИ.

Ранее экс-супруга Петросяна Степаненко завершила карьеру.

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