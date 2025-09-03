На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петросян обставил квартиру ценностями на десятки миллионов рублей

Эксперт по декору Ван Влит: коллекция ценностей Петросяна может стоить 28 млн рублей
petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эксперт по историческому декору Регина Ван Влит рассказала kp.ru, что комик Евгений Петросян мог обставить свою новую квартиру ценностями общей суммой 28 млн рублей.

Ван Влит рассказала, что в квартире Петросяна картины, печь с изразцами и фарфоровая коллекция, возможно, являются дорогостоящим антиквариатом.
«Изразцовые печи — редкость, и если это не реплика, а оригинал, то перед нами подлинный антикварный элемент интерьера конца XIX — начала XX века», — отметила эксперт.

По словам Ван Влит, цены на подобные оригинальные печи варьируется от 1,8 до 3,7 млн рублей. Реставрированные варианты стоят дороже. Цена картин в доме комика зависит от авторства. «Анонимные» пейзажи — от 280 тысяч до миллиона рублей. Эксперт добавила, что если автор известен и подтвержден — работа стоит от 1,8 млн рублей и выше.

«Антикварный буфет с витринами бережно хранит фарфор. Судя по форме, это довоенный советский фарфор, возможно, ЛФЗ или Дулево», — заявила Ван Влит.
Эксперт рассказала, что стоимость сервизов варьируется 140 до 375 тысяч рублей за полный комплект. Цена может быть выше, если это редкие ранние экземпляры ЛФЗ или довоенный фарфор.

«Если подтвердятся имена художников картин и редкость фарфора, то коллекция может быть оценена еще выше — в €250-300 тысяч (около 23-28 млн рублей)», — заключила Ван Влит.

Ранее жена Петросяна сообщила о загадочной болезни детей.

