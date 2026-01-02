Петросян отказался вести новогодний корпоратив за 10 млн рублей

Юморист Евгений Петросян не стал проводить новогодние корпоративы даже за миллионные гонорары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации издания, комик отверг предложение выступить на корпоративе за 10 млн рублей. Причина — 80-летний артист беспокоится о своем здоровье, из-за чего такой формат работы для него — «неинтересные проекты».

Однако Петросян продолжает работать на телевидении. Юморист дал большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Свободное время он предпочитает проводить с семьей.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Татьяной Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: сын Ваган и дочь Матильда. У юмориста также есть 57-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой.

