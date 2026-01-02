Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Петросян отказался вести новогодний корпоратив за 10 млн рублей

Комик Петросян отказался от новогодних корпоративов из-за отсутствия интереса
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Евгений Петросян не стал проводить новогодние корпоративы даже за миллионные гонорары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации издания, комик отверг предложение выступить на корпоративе за 10 млн рублей. Причина — 80-летний артист беспокоится о своем здоровье, из-за чего такой формат работы для него — «неинтересные проекты».

Однако Петросян продолжает работать на телевидении. Юморист дал большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Свободное время он предпочитает проводить с семьей.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Татьяной Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: сын Ваган и дочь Матильда. У юмориста также есть 57-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой.

Ранее экс-солистка «Непары» поделилась самым ярким новогодним воспоминанием из детства.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547633_rnd_7",
    "video_id": "record::0618c36d-6f88-4317-84fa-51d94cb029a1"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+