Петросян назвал свое необычное детское увлечение

Юморист Евгений Петросян признался, что в детстве увлекался фотографией. О необычном для ребенка увлечении он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам Петросяна, фотографией он начал заниматься еще в первом классе — в шесть-семь лет — и сделанные кадры хранит до сих пор. Фотоаппарат и печать снимков юморист освоил самостоятельно несмотря на юный возраст.

«И у меня до сих пор эти фотокарточки. Я сам проявлял пленки, сам печатал фотографии», — вспомнил Петросян.

Накануне Петросян заявил, что несмотря на недавний кинодебют, главной своей ролью он считает роль молодого отца.

Петросян женат на Татьяне Брухуновой с 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года комик опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича. В 2024 году стало известно о рождении еще одного ребенка пары — дочери Матильды.

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