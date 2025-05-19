Звезда ЧБД Нурлан Сабуров задержан в «Шереметьево»

Стендаперу, звезде шоу шоу «Что было дальше?» Нурлану Сабурову грозит выдворение из России в Казахстан. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Комик был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства.

Источник утверждает, что Сабурову могут закрыть въезд в Россию на три-пять лет. Сейчас артист находится в миграционном отделе в ближайшем Подмосковье и ждет своего адвоката.

Нурлан Сабуров до этого попал в список издания Forbes как артист, получающий более $10 тыс. за выступление. Комик владеет домом в Подмосковье, в последние несколько лет он пытается получить российское гражданство.

В 2024 году стало известно, что Сабуров просит 2 млн рублей за 25-минутное стендап-выступление при оплате наличными и 2,2 млн рублей при оплате на расчетный счет.

Ранее в Госдуме объяснили, какие фильмы запретят в России из-за героев-чайлдфри.