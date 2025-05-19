Комика, звезду шоу «Что было дальше?» Нурлана Сабурова оштрафовали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сабуров выплатит штраф в размер 5,5 тысячи рублей за нарушение сроков миграционного учета и покинет Россию в установленные сроки. После он сможет въехать обратно на законных основаниях, запрета на въезд комика нет.

Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево 19 мая.

Нурлан Сабуров до этого попал в список издания Forbes как артист, получающий более $10 тысяч за выступление. Комик владеет домом в Подмосковье, в последние несколько лет он пытается получить российское гражданство.

В 2024 году стало известно, что Сабуров просит 2 млн рублей за 25-минутное стендап-выступление при оплате наличными и 2,2 млн рублей при оплате на расчетный счет.

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