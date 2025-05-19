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Нурлану Сабурову назвали условия запрета въезда в Россию

Комику Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и законно въехать обратно
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Алексей Майшев/РИА Новости

Комику, звезде шоу «Что было дальше?» Нурлану Сабурову назвали условия, при которых ему запретят въезд в Россию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Стендаперу дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно на законных основаниях по всем правилам миграционного законодательства.

Если Сабуров этого не сделает, его выдворят с запретом на въезд в Россию.

Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево 19 мая по возвращении с концерта в Самаре. Его оштрафовали на 5,5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства.

Нурлан Сабуров до этого попал в список издания Forbes как артист, получающий более $10 тысяч за выступление. Комик владеет домом в Подмосковье, в последние несколько лет он пытается получить российское гражданство.

Ранее в Минкульте ответили на слухи о запрете «Игры престолов» из-за пропаганды чайлдфри.

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