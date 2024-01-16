Нурлана Сабурова и Тимура Каргинова проверит следствие из-за видео 2019 года

Комиков Нурлана Сабурова и Тимура Каргинова проверяет следствие из-за видео 2019 года, где артисты якобы посмеялись над героем ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Частный детектив» со ссылкой на свои источники.

На видеоролике Каргинов, Сабуров и преподаватель мехмата МГУ Андрей Коняев обсуждают кличку героя ДНР и кавалера Ордена мужества РФ Арсена Павлова (Моторола). Сабуров и Каргинов косвенным образом посмеялись над его кличкой, а также пошутили, что «Моторола обанкротилась», намекая на то, что Павлова не стало. Тимур Каргинов продолжил шутку, предположив, что у коллег военного были клички «Чунга-Чанга», «Бинго-Бонго», «Сименс» и «Сеньор-Помидор».

16 января рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) вышел из спецприемника в Москве, где он отсидел в общей сложности 25 суток. Vacio стал одним из самых заметных участников вечеринки Анастасии Ивлеевой благодарю костюму из одного носка. Он был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Рэперу дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

6 января Vacio снова был арестован на 10 суток. Позже стало известно, что рэпер пойдет на срочную службу в армию весной 2024 года.

Ранее Павла Волю раскритиковали за шутку про секс со спящей девушкой.