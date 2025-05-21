Раскрыты причины мягкого наказания комика Сабурова за нарушение закона о миграции

За нарушение закона о миграции комика Нурлана Сабурова наказали достаточно мягко – он получил штраф в 5 тыс. рублей, а также его обязали покинуть территорию России и вернуться по всем правилам. Связано это с положительными характеристиками в отношении артиста, который учился, а теперь работает в РФ, объяснил 360.ru юрист, доцент РАНХИГС/ГУАП Сергей Андрейцо.

«Сабуров работает в России, учился в России. Семья, по всей видимости, может быть и гражданами Российской Федерации. В этой ситуации, когда семья и дети, выдворение практически никогда не применяется», — пояснил специалист.

По его мнению, большую роль сыграли положительные характеристики в отношении звезды, отсутствие прочих нарушений законодательства – именно поэтому полиция ограничилась штрафом и обязательством въезда в страну согласно всем положенным нормам.

Однако, по мнению адвоката Сергея Жорина, нарушив закон о миграции, Сабуров попал под угрозу принудительной депортации и запрета на въезд в страну. Он напомнил, что в случае, когда иностранный гражданин привлекался к административной ответственности два и более раз, то для него повышаются риски на запрет въезда в страну на срок до трех лет. С учетом сложившейся ситуации комику нужно крайне внимательно следить за соблюдением законодательства во время повторного въезда в страну. При выполнении всех норм и требований он не столкнется с новыми проблемами или препятствиями для выступлений, заключил юрист.

Напомним, 19 мая стало известно, что Нурлана Сабурова задержали за слишком долгое пребывание в России в течение года. Он пробыл в РФ 114 дней вместо 90 разрешенных. Комика оштрафовали за нарушение миграционного законодательства на 5000 рублей и обязали выехать из России.

Ранее была раскрыта цель последнего визита комика Нурлана Сабурова в Россию.