Нурлан Сабуров отказался говорить на родном языке на казахском аналоге шоу «Вечерний Ургант»

Комик Нурлан Сабуров посетил шоу «Түнгі студия», в котором пообщался с Нурланом Коянбаевым. Шоумен разговаривал исключительно на русском языке, в то время как коллега задавал вопросы на казахском, пишет kp.ru.

В ходе участия в программе Сабурова спрашивали про взаимоотношения в семье и активность в соцсетях. Также Коянбаев поинтересовался у юмориста, стоит ли поклонникам ждать продолжения шоу «Что было дальше?». «Продолжение будет», — ответил Сабуров, не озвучив подробностей. Последний выпуск шоу вышел на YouTube в январе 2022 года.

«Түнгі студия» — аналог российской программы «Вечерний Ургант», которая транслировалась на Первом канале.