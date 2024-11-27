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Раскрыт гонорар звезды ЧБД Нурлана Сабурова

SHOT: комик Нурлан Сабуров выступит на новогодних корпоративах за 2 млн рублей

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Нурлан Алибекович Сабуров/VK" class="item-image" loading="lazy">
Нурлан Алибекович Сабуров/VK

Стендап-комик Нурлан Сабуров не стал поднимать гонорар перед предстоящими новогодними корпоративами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, юморист просит 2 млн рублей за 25-минутное стендап-выступление при оплате наличными и 2,2 млн рублей при оплате на расчетный счет. Сабуров также готов быть ведущим мероприятия за 3,5 млн рублей. Еще юморист может выступить на корпоративе вместе со своим коллегой по шоу «Что было дальше?» Тамби Масаевым за 4,5 млн рублей.

Согласно райдеру, Сабуров просит заказчика предоставить ему гримерку площадью минимум 20 кв. м, а в ней — мед, лимон, чай, воду и две бутылки виски от 15 до 18 лет выдержки. Юморист предпочитает жить в отеле класса люкс с большой кроватью. В номере обязательно должна быть одноразовая бритва, длинные носки и шампунь Head & Shoulders.

24 ноября сообщалось, что ведущие шоу «Что было дальше?» Тамби Масаев и Тимур Ромашко выступают за 1,5 миллиона рублей на частных мероприятиях. По информации Life со ссылкой на SHOT, за дополнительные полтора миллиона рублей к корпоративу может присоединиться еще один участник проекта Илья Макаров.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в 2024 году.

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