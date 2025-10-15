Соловки: северное диво, танец белух и одинокий лис Степа

В рамках программы «Больше, чем путешествие» от Росмолодежи уже около 300 человек открыли для себя Соловки — загадочный архипелаг с древними лабиринтами, монастырем XV века и уникальной красотой природы. «Газета.Ru» рассказывает о том, каково это — побывать в одном из самых удивительных мест нашей страны.

В начале осени состоялся трехдневный тур «Соловки — духовное наследие России», в рамках которого победители программы «Больше, чем путешествие» посетили Соловецкий монастырь, а также побывали на Большом Заяцком острове с уникальными каменными лабиринтами, загадочное происхождение которых не перестает будоражить умы ученых. Группа активных и талантливых счастливчиков была вознаграждена за свои разнообразные заслуги погружением в необыкновенную историю Родины.

Соловецкие острова — одно из самых загадочных мест Поморья, которое привлекает туристов со всего мира. Это самый крупный архипелаг Белого моря, где участки тундры сменяются смешанными лесами, а уникальная система озер и каналов сочетается с каменными лабиринтами — памятниками археологии из эпохи неолита. Главная достопримечательность Соловков — монастырь, основанный в первой половине XV века. Он был духовным и культурным центром Русского Севера, защитой северных рубежей.

«Благодаря программе за последние три года сотни молодых людей со всей России побывали в полезных и познавательных поездках по Архангельской области, в которых открыли для себя ее самобытное наследие. В то же время свыше 1,7 тыс. жителей региона отправились вместе с нами в путешествие по другим субъектам страны. Из-за участия Архангельской области в проекте «Походы Первых — Больше, чем путешествие» молодежь все активнее открывает для себя ее природные красоты еще и в походах», — рассказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Во время обзорной экскурсии по монастырю путешественники посетили Спасо-Преображенский и Свято-Троицкий соборы, Благовещенскую церковь, увидели валунную крепость XVI века. Также они побывали в Ботаническом саду Макарьевской пустыни на берегу озера Нижний Перт — одном из самых северных ботанических садов в мире, в коллекцию которого входит 1626 видов растений.

Погода в эти три дня выдалась совершенно волшебная, и чемоданы теплой одежды, которую всем рекомендовали с собой брать, так и остались нетронутыми. Кроме того, в первый же вечер самые стойкие из путешественников стали свидетелями потрясающе красивого северного сияния.

На следующий день программа продолжилась морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова. Здесь путешественники увидели крупнейший на Русском Севере комплекс культовых и погребальных сооружений (II–I тыс. до н. э.) с насыпями-курганами и каменными лабиринтами, познакомились с ансамблем пустыни и пушистой знаменитостью острова — лисом по имени Степа. По веселой легенде этот рыжий плут сбежал сюда по льду от семейных обязанностей.

Среди других чудес, ждавших путешественников, — завораживающий своим спокойствием плавный ход кита белухи, который все наблюдали с берега, и ни с чем не сравнимая тишина.

В свободное время туристы бродили по невообразимой красоты осеннему северному лесу, ныряли кто в купель, кто в Белое море, пока еще не слишком остывшее, ели жареных мидий, закупались продукцией местного завода водорослей и изумлялись глубинам, которые открывались тут каждому.