«До последнего было тайной». Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии

У Театра Российской армии спустя три года после ухода Бориса Морозова появился главный режиссер. Им стал народный артист РФ, ведущий актер «Ленкома Марка Захарова» Александр Лазарев. Ранее он отказался от должности председателя Союза театральный деятелей, сославшись на то, что ему уже предложили работу в театре. Артистка Светлана Немоляева, мать режиссера, рассказала, что назначение долго хранили в тайне. Сам Лазарев заявил о планах «работать на два дома» и пообещал «ничего не ломать» в театре армии.

Народный артист России Александр Лазарев стал главным режиссером Театра Российском армии, сообщили в Минобороны. До этого ЦАТРА 25 лет возглавлял Борис Морозов. В 2020-м он покинул пост главного режиссера, и три года должность оставалась вакантной.

Мать Лазарева, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в разговоре с изданием «Абзац» рассказала, что семья до последнего хранила тайну о назначение артиста на этот пост. Она также добавила, что Лазарева хотят видеть главным режиссером ЦАТРА и дадут ему дорогу, чтобы он мог заниматься творчеством серьезно. Правда, о творческих планах сына артистка пока не в курсе.

«Это до последнего момента было тайной. Конечно, он опасается и волнуется, но очень хочет попробовать. Ему это свалилось на голову неожиданно. Он еще человек, не наделенный большими годами, в энергичном возрасте. Я ему желаю успеха, хотя это сложно и трудно», — отметила Немоляева.

Сам Лазарев заявил РИА Новости, что после назначения будет «работать на два дома» — совмещать пост главного режиссера ЦАТРА с работой в «Ленкоме».

«Я пока о планах рассказывать, конечно, громко не могу. Естественно, я ничего не собираюсь ломать в этом театре, потому что я приверженец традиций», — добавил он.

«Российская газета» ранее сообщала, что Лазарев мог возглавить Союз театральных деятелей. Его кандидатуру на эту должность предлагал предыдущий глава СТД, режиссер Александр Калягин, на чьем курсе Лазарев учился в Школе-Студии МХАТ.

Однако артист отказался. Лазарев пояснил, что ему уже предложили пост главного режиссера в одном из театров. По его словам, совмещать новый театр и такую ответственность он бы не смог.

СТД в итоге возглавил 60-летний худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Александр Лазарев родился в 1967 году в Москве в семье актеров Александра Лазарева-старшего и Светланы Немоляевой. Свою театральную карьеру Лазарев-младшей начал в 12 лет, первой стала роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.

В 1980-м, еще будучи школьником, Лазарев дебютировал в кино. В 1985 году проходил военную службу при Центральном театре Советской армии. В 1990-м окончил Школу-студию МХАТ и был принят в трупу Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», где до сих пор является одним из ведущих актеров. Лазарев сыграл больше 20 главных ролей в спектаклях, снялся в более чем 80 фильмах.

Режиссерская карьера для Лазарева началась в 2021 году. На сцене «Ленкома Марка Захарова» он поставил новую версию спектакля «Поминальная молитва» по одноименной пьесе Григория Горина. За ним в 2023-м последовал спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова.

Александр Лазарев-младший является лауреатом Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и «Хрустального Турандота», награжден орденом Дружбы.

Другие претенденты на пост главного режиссера ЦАТРА

До начала СВО возглавить Театр Российской армии мог сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Об этом сообщал РБК со ссылкой на сообщение Минобороны.

По данным издания, глава ведомства Сергей Шойгу лично предложил Кустурице пост главного режиссера ЦАТРА. Шойгу встретился с Кустурицей и подчеркнул «его талант и большую, идущую от сердца работу». Сербский режиссер назвал это предложение большой честью.

Однако позже Кустурица в беседе с РИА Новости заявил, что не собирается руководить театром. Он пояснил, что из-за слова director (в английском языке может обозначать как директора, так и режиссера) произошла путаница со словом «режиссер». Сам Кустурица планировал только поставить на сцене ЦАТРА несколько спектаклей.

«Я, конечно, буду ставить эти спектакли. Это знают в России, и сам министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссер, который приедет туда ставить спектакли, когда появятся условия для этого. Никакой театр я не принимал», — добавил кинорежиссер.

Центральный академический театр Российской армии открылся 6 февраля 1930 года премьерой спектакля «К.В.Ж.Д.», посвященного событиям на границе с Китаем. В 1940-м Центральный театр Красной армии, как он назывался в то время, переехал в новое здание. С тех пор на сцене театра прошло более 300 премьер и было сыграно около 45 тысяч спектаклей, говорится на сайте ЦАТРА.

До 2020-го театром руководил народный артист РФ Борис Морозов. На посту главного режиссера ЦАТРА Морозов поставил такие спектакли, как «Барабанщица», «Вечно живые», «Волки и овцы», «Мольер (Кабала святош)», «Царь Федор Иоанович» и другие.